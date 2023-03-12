غرفة تجارة النمسا: نقص العمالة الماهرة سيكلف اقتصادنا 150 مليار يورو بحلول 2040

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حذر رئيس غرفة التجارة النمساوية هارالد ماهر من أن نقص العمالة الماهرة سيكلف اقتصاد البلاد 150 مليار يورو بحلول عام 2040، لافتا إلى أن هذا يمثل أكثر من إجمالى الإيرادات الضريبية فى عام.



وأوضح رئيس الغرفة فى تصريحات له اليوم الأحد أن هذه التكاليف متوقعة ويمكن تجنبها حيث يجب اتخاذ تدابير مضادة على الفور حتى لا تصبح حقيقية فى السنوات القادمة.



وذكر ماهر انه استنادًا إلى هذه التوقعات الخاصة بالعرض والطلب فى سوق العمل ستكون هناك فجوة قدرها 363 ألف عامل بحلول عام 2040.



وأضاف ماهر أن هيئة الإحصاء النمساوية أفادت بوجود حوالى 206 آلاف وظيفة شاغرة فى العام الماضى لافتا إلى أن هذا يعد أكثر من 40 فى المائة من عام 2021 وأكثر من 60 فى المائة من عام 2019.



ولفت ماهر إلى انه بدون تدابير مضادة سيكون الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2040 أقل بنحو 9 فى المائة أو ما يقرب من 50 مليار يورو من حالة توافر العدد الكافى من العمال.