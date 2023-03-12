غدا.. ضعف ضغوط المياه لمدة 3 أيام عن بعض مراكز محافظة الدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ضعف ضغوط مياه الشرب لمدة 3 أيام بدءا من غد الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، لمدة 15 ساعة من 8 صباحًا وحتى 11 ليلًا، عن عدة مناطق بنطاق مراكز شربين وبلقاس وطلخا.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بمرفق مياه شربين بالمأخذ الاحتياطي للمرفق، ما سيؤدي لضعف المياه بقرى ديسط، وكتامة، والطويلة، والحاج خليل التابعين لمركز طلخا، ومجلس قروي بسنديلة، وجزء من مجلس قروي الجزائر، والزهراء التابعين لمركز بلقاس، ومركز ومدينة شربين.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، وحتى عودة ضخ المياه في المواعيد المحددة.