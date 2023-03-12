علاج جديد في خلايا الجهاز المناعى لأمراض السمنة

كتبت فاطمة ياسر

البلاعم هي خلايا في الجهاز المناعي ، بالإضافة إلى لعبها دورًا أساسيًا في الاستجابة المبكرة للعدوى الميكروبية ، فهي تنظم أيضًا وظيفة الأنسجة والالتهاب، فالالتهاب هو استجابة فسيولوجية تساعد على إصلاح الأنسجة التالفة ، ولكن إذا لم يتم حلها بشكل صحيح ، يمكن أن تصبح التهابًا مزمنًا ، والتي تكمن في أصل العديد من الحالات ، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بالسمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ونشر هذا في موقع “medicalxpress”.

الآن ، اكتشف فريق في (CNIC) أن متطلبات التمثيل الغذائي للبلاعم تختلف باختلاف العضو الذي يقيمون فيه، و بمعنى آخر ، تتكيف هذه الخلايا مع احتياجات العضو الذي توجد فيه.

وهذا الاكتشاف "يعطينا فهمًا أفضل لكيفية تنظيم الضامة لعملية التمثيل الغذائي وفقًا للعضو الذي يقيمون فيه، و بالإضافة إلى ذلك ، تكشف نتائجنا عن ضعف البلاعم التي تساهم في الأمراض الالتهابية المزمنة والتي يمكن استغلالها علاجيًا لعلاج الحالات.

وقال قائد الدراسة الدكتور ديفيد سانشو الذي يرأس مجموعة CNIC المناعية "المرتبطة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية". نُشرت الدراسة في مقال في مجلة Immunity .

فالبلاعم هي خلايا مناعية يتم توزيعها بشكل طبيعي في جميع أنحاء الجسم وتساعد على تطهير الأعضاء من جميع أنواع المواد البيولوجية التي يجب إزالتها ، من الجزيئات الضارة مثل البلورات المعدنية أو الفيروسات إلى البروتينات أو المجمعات الأكبر التي تنشأ أثناء التطور. تعد البلاعم مهمة أيضًا لإزالة الخلايا الميتة ، مما يساهم في تجديد الأنسجة. كشفت الدراسة الجديدة أن الضامة تكيف استقلابها ووظيفتها مع العضو الذي يقيمون فيه.

أوضح المؤلف الأول الدكتور ستيفاني وكوليك: "في الأنسجة التي تحتوي على نسبة وفيرة من الدهون والكوليسترول خارج الخلية ، مثل الرئتين والطحال ، تكيف البلاعم عملية التمثيل الغذائي الخاصة بها لتحطيم هذه الدهون من خلال تنفس الميتوكوندريا". "باستخدام الأساليب الجينية أو الدوائية لتعطيل تنفس الميتوكوندريا ، يمكن التخلص من الميتوكوندريا من الرئة والطحال ، بينما تعيش الضامة في الأعضاء الأخرى ، والتي لا تعتمد على تنفس الميتوكوندريا."

ويتم توفير مثال آخر من خلال الضامة الموجودة في دهون الجسم ، أو الأنسجة الدهنية . "الضامة الموجودة في دهون الجسم لشخص ذي وزن طبيعي لا تتأثر بعلاجات تعطيل الميتوكوندريا لأن التمثيل الغذائي لها أقل اعتمادًا على تنفس الميتوكوندريا. وذلك لأن الخلايا الدهنية ، التي تسمى الخلايا الشحمية ، تعمل بكامل طاقتها ، مما يترك البلاعم في حالة راحة. قال الدكتور سانشو. "ومع ذلك ، في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، تتجاوز الدهون الزائدة قدرة الخلايا الشحمية ، وتنشط الخلايا الضامة المقيمة ، وتتحول إلى خلايا التهابية تعزز تطوير مقاومة الأنسولين ، ومرض السكري من النوع 2 ، والكبد الدهني."

لكن هذا التغيير في الخلايا الضامة للأنسجة الدهنية يجعلها أيضًا عرضة للخطر. وأوضح الدكتور سانشو أن "الضامة المنشطة تعتمد على تنفس الميتوكوندريا لمعالجة الدهون الزائدة ، وهذا يجعلها عرضة للتدخلات العلاجية ، بما في ذلك المثبطات الدوائية لتنفس الميتوكوندريا".

تظهر دراسة المناعة أن تثبيط التنفس الميتوكوندريا قتل هذه الضامة المسببة للالتهابات ، ومنع تطور السمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، والكبد الدهني (المكونات الرئيسية لمتلازمة التمثيل الغذائي) في نموذج تجريبي على الفئران. خلص الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يفتح الطريق أمام علاجات جديدة للحالات المرتبطة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية .