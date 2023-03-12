عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله بحضور العائلة المالكة بالأردن.. صور

كتب أحمد جمعة

أقيم اليوم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس؛ وذلك في بيت الأردن "بيت الملك".

وضم حفل الزفاف عددا من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، بحسب ما نقلته فضائية المملكة الأردنية.

وقبل بدء مراسم الزفاف استأذن إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة الملك بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر.

وحضر حفل الزفاف إلى جانب الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، شقيقا الأميرة إيمان؛ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؛ الأمير هاشم بن عبدالله، وهما من شهدا على عقد القران، بالإضافة إلى الأميرة رجوة السيف مخطوبة ولي العهد، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني .

ومن العائلة الهاشمية؛ حضر الحفل عدد من أصحاب الأمراء والأميرات، حيث تواجد كل من الأميرة منى الحسين جدة الأميرة إيمان، الأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله الثاني، الأميرة ثروت الحسن، الأميرة بسمة بنت طلال عمةالملك، الأمير فيصل بن الحسين، الأميرة زينة الفيصل، الأمير علي بن الحسين، والأميرة ريم العلي، الأمير هاشم بن الحسين، الأميرة عالية بنت الحسين، الأميرة عائشة بنت الحسين، الأميرة زين بنت الحسين، الأميرة راية بنت الحسين، الأميرة آية بنت فيصل الحسين وزوجها محمد الحلواني، الأمير عمر بن فيصل، الأميرة عائشة بنت فيصل، الأميرة سارة بنت فيصل.

وحضر أيضا الأميرة عالية الطباع، الأميرة الجليلة بنت علي الحسين، الأمير عبدالله بن علي الحسين، الأميرة رحمة بنت الحسن، الأميرة سمية بنت الحسن، الأمير راشد بن الحسن، الأميرة زينة الراشد، الأمير طلال بن محمد، الأميرة غيداء طلال، الأمير غازي بن محمد، الأميرة مريم الغازي، الأميرة فريال، الأميرة تغريد محمد.

ومن عائلة السيد جميل ترميوتس حضر كل من، والده ألكساندر ترميوس، ووالدته كورينا هيرنانديز ترميوتس، وشقيقته أليكسا ترميوتس، وشقيقه أليخاندرو ترميوتس، وجدته كارمن إلينا هيرنانديز.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي الأردنى، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، وتمنى للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.



حفل الزفاف



حفل زفاف الاميرة ايمان بنت العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني