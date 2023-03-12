اليوم السابع
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عصابة سرقة الدراجات النارية فى الشرقية تعترف: نفذنا 16 جريمة سابقة

الأحد، 12 مارس 2023 01:00 ص
عصابة سرقة الدراجات النارية فى الشرقية تعترف: نفذنا 16 جريمة سابقة مديريه امن الشرقيه - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين بتكوين تشكيل تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بمحافظة الشرقية، اعترفوا بارتكاب عدد (16) واقعة سرقة بنطاق دوائر مراكز شرطة (الزقازيق، مشتول السوق، منيا القمح) وقسم شرطة (ثالث العاشر). 
 
 
كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية، شن حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما عدد (10) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" من بينهم (4) عملاء "سيئ النية" تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية.
 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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