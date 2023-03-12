طوكيو: عودة رائد الفضاء "واكاتا كويتشي" للأرض بعد 5 أشهر بمحطة الفضاء الدولية

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عاد رائد الفضاء الياباني واكاتا كويتشي إلى الأرض، اليوم الأحد، قادما من محطة الفضاء الدولية مع 3 من أفراد طاقم الكبسولة الخاصة بهم.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كبسولة الفضاء التي كانت تحمل واكاتا هبطت قبالة سواحل ولاية (فلوريدا) الأمريكية في حوالي الساعة 11 صباح اليوم الأحد بتوقيت اليابان.



وأضافت الشبكة اليابانية أن واكاتا كان متواجدا في محطة الفضاء الدولية منذ شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه خلال إقامته التي استمرت 5 أشهر خاض أول عملية سير في الفضاء وأجرى تجارب مختلفة من شأنها أن تكون مفيدة لاستكشافات القمر والمريخ في المستقبل.



وأظهرت لقطات مصور واكاتا وهو يخرج من الكبسولة مبتسما ويتبعه 2 من رواد الفضاء الآخرين، وذلك في حوالي الساعة 55ر11 صباح اليوم بتوقيت اليابان.



وأمضى واكاتا 157 يوما وبعض الساعات في الفضاء هذه المرة.. وأشارت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إلى أن واكاتا يمتلك الآن رقما قياسيا يابانيا لأطول فترة إقامة في الفضاء وفي محطة الفضاء الدولية.