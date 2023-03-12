طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على جميع الأنحاء ودرجة الحرارة الصغرى 13

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، طقس معتدل على أنحاء المحافظة مائل للدفء نهارا، مع انخفاض وجود السحب فى سماء عروس البحر، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب وعلى شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.