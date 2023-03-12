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صحيفة Klimenko Time: الشرطة بأوكرانيا تداهم ملهى ليليا في خاركوف لاستدعاء الشبان للخدمة

الأحد، 12 مارس 2023 07:00 ص
صحيفة Klimenko Time: الشرطة بأوكرانيا تداهم ملهى ليليا في خاركوف لاستدعاء الشبان للخدمة الحرب فى اوكرانيا
كتب أحمد علوى

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أفادت صحيفة Klimenko Time بأن الشرطة العسكرية الأوكرانية داهمت ملهى ليليا بمدينة خاركوف لاستدعاء الشبان للخدمة في الجيش على خلفية الخسائر البشرية الفادحة التي تتكبدها قوات كييف.

وذكرت الصحيفة أن "موظفي مركز التجنيد الإقليمي دخلوا أحد الملاهي الليلية في خاركوف وبدأوا التحقق من وثائق الزوار وإصدار مذكرات استدعاء لهم".

وتجري تعبئة واسعة النطاق في أوكرانيا مما دفع الكثيرون إلى الاختباء في أقبية المنازل لأسابيع هربا من التعبئة، كما انتعشت الزيجات الصورية من المعوقات للحصول على تأجيل الخدمة بصفة معيل، وازدهرت تجارة التهريب إلى خارج البلاد عبر الغابات والمستنقعات للوصول إلى روسيا وبيلاروس أو أوروبا فرارا من التجنيد.

كما يعرب الأوكرانيون المقيمون في الخارج عن عدم رغبتهم في العودة إلى بلادهم، إنقاذا لأبنائهم من سوقهم إلى القتال في قوات كييف بمواجهتها الخاسرة أمام الجيش الروسي.

 

 


الشرطة العسكرية

خاركوف

اوكرانيا

اخبار العالم



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