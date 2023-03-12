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سقوط شاب من الطابق السابع لعقار سكنى في القاهرة الجديدة

الأحد، 12 مارس 2023 11:29 ص
سقوط شاب من الطابق السابع لعقار سكنى في القاهرة الجديدة حملات أمنية _أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شاب بكسر بالجمجمة وجروح متفرقة بالجسد إثر سقوطه من الطابق السابع بمنطقة القاهرة الجديدة وتم نقله إلى المستشفى ،ويجرى رجال المباحث من تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة. 
 
تلقت غرفة النجدة،بلاغا يفيد بوجود مصاب بأحد الشوارع في القاهرة الجديدة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، و عثر على شاب في العقد الثالث من عمره بعد سقوطه من الطابق السابع  وإصابته بنزيف بالمخ ، كسر بالجمجمة و كسر مفتوح بالساق اليمني وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى البنك الأهلي  لتلقي العلاج 
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة .
 
 
 

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

القاهرة الجديدة



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