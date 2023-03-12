اليوم السابع
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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال شرقى أفغانستان

الأحد، 12 مارس 2023 02:53 م
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال شرقى أفغانستان زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة يامجان فى إقليم بدخشان شمال شرقى أفغانستان اليوم الأحد.


وأفاد مركز الأبحاث الألمانى لعلوم الأرض بأن الزلزال بلغت شدته 4.5 درجة، ووقع الساعة 04:03 مساء بتوقيت كابول، على عمق 151 كيلومترا، بحسب وكالة أنباء خامه برس الأفغانية.


وتعرض إقليم بدخشان الأفغانى بشكل متكرر للزلازل، الأمر الذى أثار قلق الجيولوجيين.


ووفقا للتقرير، فإن بدخشان معرض للزلازل بسبب قربه من صدع شامان ودول آسيا الوسطى.


كما تعرض إقليم بدخشان لعدة انهيارات جليدية الشهر الماضى، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.


زلزال

أفغانستان

زلزال فى أفغانستان

إقليم بدخشان

مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض



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