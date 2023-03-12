رفع كفاءة حديقة والحفاظ على شجرة معمرة بوسط الإسكندرية ضمن "100 مليون شجرة"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رفع حى وسط محافظة الإسكندرية، برئاسة عزة سعد رئيس حى وسط الإسكندرية، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال أعمال صيانة وتطوير الحدائق ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".

وأعلن حى وسط، أن إدارة الحدائق، قامت بأعمال صيانة ورفع كفاءة وزراعة عدد من الأحواض وتنقية الحشائش، وتقليم شجرة معمرة بجوار مسجد فاطمه جابر مساكن طوسون محرم بك، بناء على طلب رواد المسجد، رى ونظافة، وعمل حديات حديقة سعد زغلول، والجزيرة الوسطى بطريق الكورنيش بداية من سبورتنج، وكذلك زراعة 200بازروميا 50 زيتون، 30 برتقال 30 جوافة، و30 ليمون بحديقة الشلالات القبلية، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وكذلك أعمال الصيانة والنظافة وإزالة المخلفات.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

وعلى صعيد آخر، تأتى أهم أهداف المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها فى ضرورة العمل التشاركى سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن استلام قافلة تتضمن 200 ألف شجرة لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية" 100 مليون شجرة"، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى، لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

وأشاد "محافظ الإسكندرية" بما تستهدفه هذه المبادرة للتوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، وفى إطار قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

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تقليم شجرة معمرة بحي وسط الاسكندرية



رفع كفاءة حديقة الشلالات وسط الاسكندرية



رفع كفاءة حديقة الشلالات وسط الاسكندرية