رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: تعاوننا مع مصر فى قطاع المياه له أولوية قصوى

كتبت: هناء أبو العز

أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على الدعم المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه في مصر، مشددا على أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في هذا المجال هو أولوية قصوي.

ولفت بيرجر في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمى للمياه، إلي أن من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على المياه والتكيف مع تغير المناخ هو اعتماد تقنيات الري المعاصرة وإعادة تدوير المياه.

وقال السفير بيرجر: خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 550 مليون يورو في شكل منح لمساعدة مصر في التغلب على تحديات المياه، مما أدى إلى توليد 3 مليارات يورو من الاستثمارات لهذا القطاع.

وأوضح السفير إلي أنه من خلال خلق 25 الف فرصة عمل للمصريين، رفعت الاستثمارات الأوروبية من مستوى المعيشة لأكثر من 20 مليون مصري أو خمس السكان، علاوة على ذلك، تم توفير 600 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل، كما أتاحت استثمارات الاتحاد الأوروبي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي مثل منشأة أرض اللواء ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان أتاحت مياه شرب آمنة لمئات الآلاف من الأسر المصرية.

ومن جانبه أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم على أهمية رفع مستوى الوعي العام بضرورة الحفاظ على المياه. "الماء هو المفتاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ولصحة وازدهار الناس وكوكب الأرض. ويمكن لأحداث مثل يوم المياه العالمي وأنشطته أن تسهم في تغيير السلوك المجتمعي ، وإحداث فرق في طريقة استهلاكهم وإدارة المياه“.

ويحتفل وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري باليوم العالمي للمياه 2023 يوم الأحد في حدائق عفلة بالقناطر الخيرية تحت شعار "تسريع التغيير" لحل مشكلة المياه والصرف الصحي.

وتضمنت الاحتفالية حلقة نقاش رفيعة المستوى بمشاركة السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزير المياه والري الدكتور هاني سويلم.

كما تضمنت الاحتفالية ورشة عمل للشباب حول تغير المناخ والاستدامة بالإضافة إلى عدد من العروض المسرحية لتشجيع الحفاظ على المياه.

وشارك في الاحتفالية سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمسؤولين المحليين، وأفراد المجتمع، والشباب الذين شاركوا في مسابقات المياه عبر الإنترنت التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، وطلاب المدارس الابتدائية من عدد من المدارس التجريبية في منطقة القناطر.