اليوم السابع
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رئيس وزراء جورجيا يتهم زيلينسكى بدعم الاحتجاجات فى تبليسى

الأحد، 12 مارس 2023 11:13 م
رئيس وزراء جورجيا يتهم زيلينسكى بدعم الاحتجاجات فى تبليسى رئيس وزراء جورجيا
كتب أحمد علوى

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اتهم رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي جاريباشفيلي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وغيره من السياسيين الأوكرانيين بدعم الاحتجاجات في تبليسي.

وقال جاريباشفيلي لقناة IMEDI التلفزيونية: "أنتم ذكرتم نداء زيلينسكي. عندما يكون شخص في حالة حرب ويجد وقتا للتعليق على فعالية هدامة تم تنفيذها هنا بواسطة عدة آلاف من الأشخاص، فهذا دليل مباشر على أنه مشارك، إنه متحمس لكي يحدث شيء ما هنا".

وأكد أن بعض السياسيين الأوكرانيين يقولون إن هناك حاجة للتغيير، بعض السيناريوهات، انقلاب، وهذا تدخل مباشر في الشؤون الداخلية لجورجيا.

ونصح السلطات الأوكرانية "بالاعتناء بأنفسهم وببلدهم أولا". مشددا على أن جورجيا ستعتني بنفسها.

ونوه إلى أن السلطات الأوكرانية غير راضية عن حقيقة أن جورجيا "لم تتدخل" في النزاع في أوكرانيا.

وشكر زيلينسكي في وقت سابق المحتجين في تبليسي الذين رفعوا الأعلام الأوكرانية خلال المظاهرات، وتمنى لجورجيا النجاح على طريق التكامل الأوروبي.

 

 


جورجيا

رئيس وزراء جورجيا

زيلينسكي

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