رئيس كوريا الجنوبية: تعويض ضحايا العمل القسري قرار حاسم من أجل المستقبل

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك -يول، ضرورة تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، واصفا حل قضية تعويض ضحايا العمل القسري بأنه قرار حاسم من أجل المستقبل.



وقال الرئيس الكوري الجنوبي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الأحد " إن طريقة حل قضية تعويض ضحايا العمل القسري هي تنفيذ تعهداتي الانتخابية الرئاسية، منذ بداية ولايتي، طلبت من وزارة الخارجية سبلا لحل القضية، وتوصلت الحكومة إلى القرار الحاسم، مؤكدا أن بلاده في حاجة إلى تنشيط التبادلات مع اليابان في الاقتصاد والأمن والثقافة.

وأكد المكتب الرئاسي الكوري أن نحو 10 دول ومنظمات دولية عبرت عن ترحيبها بقرار الرئيس يون على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا، النرويج وفنلندا والأمم المتحدة وغيرها.



وأشار المكتب الرئاسي إلى أن الحكومة ستشرح للضحايا القرار من خلال التواصل الوثيق، والاستماع إلى آرائهم بكل عناية وستسعى لتنفيذ طريقة حل القضية بنجاح على أن تساعدهم بصورة حقيقية، مع بذل جهودها لتطوير العلاقات الكورية اليابانية بصورة موجهة للمستقبل.



يشار إلى أن سول أعلنت قرارها بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين من خلال مؤسسة تدعمها تبرعات الشركات الكورية الجنوبية.