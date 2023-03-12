رئيس الوزراء يلتقى رئيس "كاف" لاستعراض سبل دعم كرة القدم الأفريقية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)؛ حيث استعرضا عددًا من الموضوعات المهمة التي تستهدف دعم كرة القدم الأفريقية، لاسيما في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

وحضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفيرون موسينجو أومبا سكرتير عام كاف.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس "كاف"، قائلاً: "أود أن انتهز هذه الفرصة للإعراب عن دعم مصر الكامل لخطط "كاف" التي تستهدف تطوير كرة القدم الأفريقية، ودعم التواجد الأفريقي في المحافل الرياضية العالمية."

وأضاف أن مستويات الأداء التي شهدناها خلال كأس العالم الأخير في قطر تعكس إلى أي مدى تطورت الكرة الأفريقية، مُثنيًا على الأداء الذي ظهرت به المنتخبات الأفريقية لا سيما المغرب الشقيق. كما أكد أن مصر حريصة على توفير كل أشكال الدعم والرعاية من أجل تطوير منظومة كرة القدم الأفريقية لاستمرار تقدمها الحالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية -بكل مؤسساتها- تنظر إلى الملف الرياضي باهتمام شديد، مشيرًا إلى تجارب الدولة المصرية المتميزة في استضافة العديد من الاحداث الرياضية الدولية الكبرى، وعلى رأسها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكأس العالم لكرة اليد.

وأكد مدبولي جاهزية مصر لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، في ضوء امتلاكها بنية تحتية ومنشآت رياضية وفقا للمواصفات والمعايير العالمية، حيث قامت بإنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية على مساحة ٤٥٠ فدانا، وبها استاد رياضي بسعة 92000 مقعد، وملاعب وساحات رياضية وفندق، إذ تقع المدينة في مكان استراتيجي يربط بين عدد من المحافظات والمدن وهي القاهرة والسويس والعين السخنة والعاصمة الإدارية.

وخلال اللقاء، تقدم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالشكر لمصر حكومة وشعبا على حسن استضافة مقر "الكاف"، معربًا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين الحكومة المصرية والكاف؛ للبناء على الزخم التاريخي للعلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة خطط "كاف" لإنشاء مقر جديد للاتحاد في منطقة شرق القاهرة.