جاء ذلك فى كلمته التي ألقاها فى الجلسه الختامية لمنتدى باكو الدولى تحت عنوان التحديات والآمال الذى عقد في الفترة بين 9 إلى 11 مارس.



كما أكد رئيس ألبانيا على قوة علاقات بلاده مع أذربيجان خاصة التعاون في مجال الطاقة، مشيرا إلى أنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الأذري الهام علييف أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال خاصة أن أذربيجان تسهم في استيفاء بمتطلباتنا والدول الأوروبية وكذلك التعاون معها لمكافحة تغيير المناخ.



وافاد بأن بلاده تولى اهتماما بتحقيق التنمية المستدامة، معربا عن أمله فى تحقيق السلام بين صربيا وكوسوفا.



وأوضح أن ألبانيا تدعم السلام والرفاهية في المنطقة وتؤمن بأهمية التوسع في عضوية الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة العمل على مواجهة التحديات في مجال الصحة، خاصة فيما يتعلق بوباء كوفيد - 19 فى ضوء المسئولية التي تقع علي عاتق المجتمع الدولي للتصدى لهذا الوباء.



ومن جانبها، أكدت فيرا فايك فريبيرجا رئيسة لاتفيا السابقة والرئيس المشارك لمركز نظامى كنجافى الدولى على نجاح منتدي باكو الدولي على مدار العشر السنوات فى احتلال مكانة مميزة في العالم والمشاركة الكبيرة للشخصيات الهامة التي طرحت أفكارا قيمة فى منتدى هذا العام، مشيدة بمركز نظامى كنجافى الدولى فى اختيار الموضوعات التى تمت مناقشتها في النسخة العاشرة للمنتدى.