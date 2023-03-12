ديلى ميل: لم توجه دعوة لأبناء هارى وميجان لحضور حفل تتويج الملك تشارلز

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن آرتشى و ليلبيت أبناء الأمير هارى وميجان ماركل، لم تتم دعوتهم لحضور حفل تتويج جدهم الملك تشارلز، الذى سيقام فى مايو المقبل، بينما تمت دعوة أحفاد الملكة القرينة كاميلا، كما سيقومون بدور رسمى فى حفل التتويج.

تمت دعوة دوق ودوقة ساسكس لحضور حفل التتويج، ومن المتوقع أن يكونا حاضرين فى هذا الحدث يوم 6 مايو، لكن العديد من أفراد الأسرة يخبرون أصدقاءهم بشكل خاص أنهم سيعاملونهم بشكل جاف.



هارى وميجان وأطفالهما

أفراد العائلة المالكة لا يرغبون بالاختلاط بهارى وميجان

ويقال إن أفراد العائلة المالكة يأملون أن يجلس دوق ودوقة ساسكس "فى آيسلندا"، فى إشارة لعدم رغبتهم فى تواجد هارى وميجان بحفل التتويج، إذا حضروا تتويج الملك تشارلز وكاميلا كما هو متوقع.

ويعتبر مسؤولو القصر أن أطفال هارى وميجان أصغر من أن يحضروا الحفل فى وستمنستر أبى، لكن من المرجح أن يقضى الزوجان جزءًا من اليوم مع آرتشى، الذى سيبلغ الرابعة فى 6 مايو، ولكن سواء كانت لدى هارى وميجان الرغبة فى إحضار أطفالهما الصغار حفل التتويج أم لا، فإن قرار القصر باستبعادهم من المرجح أن يؤجج التوترات.

ومن المتوقع حاليًا أن يحضر الأمير جورج، البالغ من العمر تسع سنوات، وشقيقته الأميرة شارلوت، التى ستبلغ الثامنة قبل فترة وجيزة من الحفل، أبناء الأمير وليام وكيت ميدلتون، حيث من المتوقع أن يلعب الملك المستقبلى دورًا رسميًا.

وبحسب ما ورد، فإن القرار بشأن إحضار الأمير لويس، هو أمر "يفكر فيه" أمير وأميرة ويلز، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يظهر، كما أنه من المتوقع حضور أحفاد كاميلا تتويج جدتهم وزوجة جدهم ويكون لهم دور رسمي، إذ أن ابن الملكة كاميلا، توم باركر بولز لديه طفلان، 15 و13 عامًا، وابنتها لورا لوبيز لديها توأمان يبلغان من العمر 13 عامًا، ويقال إنها تأمل فى أن يحملوا المظلة الموضوعة فوقها.



الملك تشارلز والملكة كاميلا

هارى وميجان لن يظهرا على الشرفة

كما أشارت التقارير إلى عدم دعوة هارى وميجان للمشاركة فى الظهور الرسمى على الشرفة، كذلك لا يرغب العديد من أفراد العائلة فى الاختلاط بالزوجين.

وقال صديق للعائلة: "سيعاملهم الكثير من الأقارب بالبرودة"، وأضاف: "قال لى أحدهم: أتمنى أن يجلسوا فى أيسلندا"، وتابع: "كثير من أفراد العائلة لا يريدون فعل المزيد معهم، إذا كان عليهم رؤيتهم فى التتويج فليكن، لكنهم لا يريدون الاختلاط بهم".