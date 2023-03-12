دورى لكرة القدم ودروس بالمساجد والكنائس.. مياه القاهرة ترفع شعار كل نقطة بتفرق

كتب سيد الخلفاوى

تستمر شركة مياه الشرب بالقاهرة ، فى تنفيذ أنشطتها ضمن فعاليات الأسبوع المائى تحت شعار كل نقطة بتفرق لليوم الثالث بمنطقة حى الأسمرات.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة مستمرة فى تنفيذ أنشطتها لتوعية أهالى حى الأسمرات بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك ضمن فعاليات الحملة القومية والأسبوع المائى فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى وتتضمن فعاليات اليوم الثالث ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية ودروس وعظات بالمساجد والكنائس وورش لتعليم السيدات أعمال السباكة الخفيفة ومسابقات للرسم بقصور الثقافة، بالإضافة لإطلاق دورى كرة القدم بمراكز الشباب ومتابعات ميدانية لإصلاح التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية وتوفير فرق عمل مجهزة ومعمل متنقل لرفع عينات من المياه للتأكيد على جودة وسلامة المياه.

وتتم الحملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بأنشطة وفعاليات الاسبوع المائى داخل محافظة القاهرة (مديرية الشئون الصحية - الهيئة العامة لقصور الثقافة - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - حى الاسمرات - مديرية الاوقاف- مديرية التضامن الاجتماعى - دور العبادة).

وتتضمن الفعاليات العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمترددين على المكتبات، وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات للمترددين على الجمعيات الأهلية، مع عقد ورش عمل لتدريب السيدات على اعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية بحى الأسمرات وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب بالحى.

كما تتضمن الأنشطة عقد دروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب ، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية يتم خلالها تقديم كافة الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة للشركة.