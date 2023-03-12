دراسة: وظيفة الجين المكافح لسرطان الثدي أكثر صعوبة بسبب السمنة

كتبت فاطمة ياسر

النساء المصابات بطفرات جينية يرتبط لديهن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمزيد من تلف الحمض النووي في خلايا الثدي، و على وجه التحديد ، اكتشفت الدراسة أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم كان مرتبطًا بمزيد من الضرر للحمض النووي لنسيج الظهارة، ووجدوا أيضًا روابط بين الضرر وزيادة إنتاج هرمون الاستروجين وكذلك الهرمونات المرتبطة بالسمنة ، مثل اللبتين والأنسولين.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور بريا بهاردواج، أنه تم تجميع 69 فردًا لديهم جينات BRCA1 و BRCA2 المتحولة، و تم تصنيف العينات على أنها قادمة من متبرع ذي وزن أقل أي مؤشر كتلة الجسم <25 كجم / م 2 ، العدد = 43) أو زيادة الوزن / السمنة (مؤشر كتلة الجسم ≥ 25.0 كجم / م 2 ، ن = 26 .

وفي المختبر ، وجدوا أن بإمكانهم تقليل التأثيرات المرتفعة لمؤشر كتلة الجسم على تلف الحمض النووي للخلايا الظهارية عن طريق منع التخليق الحيوي للإستروجين أو استخدام عقار فولفيسترانت لتخفيف نشاط مستقبلات هرمون الاستروجين. وجد الباحثون أيضًا أن تثبيط إشارات الليبتين والأنسولين في الأنسجة يقلل من تلف فالحمض النووي ، مما يوضح الروابط السببية المحتملة بين السمنة والنشاط الهرموني وصحة الحمض النووي للظهارة، و نظرًا لأن الحمض النووي التالف يعتبر بالفعل عاملاً مسببًا لتطور السرطان ، فإن البحث يسلط الضوء على عامل تسريع أساسي للمخاطر ويلمح إلى التخفيف المحتمل للأدوية.

وتعد جينات BRCA1 و BRCA2 ثنائيًا ديناميكيًا يمتلك كل شخص نسخة منه. تعمل جينات BRCA معًا ، وتحمي الناس من الإصابة ببعض أنواع السرطان عن طريق تعزيز انقسام الخلايا الخالي من الطفرات وإصلاح تلف الحمض النووي في الخلايا. يمنع بشكل فعال الأخطاء من التكاثر بواسطة الخلايا التالفة يمنع الأورام السرطانية من التكون. ترتبط الطفرات في هذه الجينات بشكل شائع بسرطان الثدي لدرجة أن مصيرها المؤسف هو تسميتها على اسم نفس المرض الذي تعمل عادةً على قمعه.

هناك عشرات الآلاف من متغيرات سرطان الثدي BRCA ، ومعظمها يؤدي وظيفته بشكل جيد ، وإصلاح الحمض النووي والحفاظ على خلونا من الأورام. ومع ذلك ، يمكن لبعض المتغيرات من هذه الجينات أن تزيد من خطر حدوث إصلاحات خاطئة. يمكن أن تتحول وظيفة إصلاح الحمض النووي السيئة بسرعة إلى خلية متحولة تولد دون أن تكون جينات الإشارات الخلوية سليمة ، مما يؤدي إلى تحور أنسجة ذات شهية غير منظمة تتجاهل طلبات الأنسجة المحيطة بالتوقف عن النمو ، والتحول إلى ورم - وتشخيص السرطان .

أظهرت الدراسة التي قادها بهاردواج أنه بالإضافة إلى وظائف الإصلاح السيئة المحتملة بواسطة متغيرات BRCA المرتبطة بالسرطان ، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يتعرضون لخطر أكبر بالحاجة إلى إصلاحات بسبب آليات الضرر المتزايدة. يقترح الباحثون أن الحفاظ على وزن أقل أو استهداف هرمون الاستروجين أو الاختلال الأيضي دوائيًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي في هذه الفئة من السكان المعرضة بالفعل لخطر الإصابة.

تم تضمين تجربة إضافية على الفئران في الدراسة. في تلك التجربة ، تم تغذية الفئران بنظام غذائي عالي الدهون أو قليل الدسم على مدار 28 أسبوعًا. في تلك التجربة الجانبية ، كان لدى الفئران التي تم تغذيتها على نسبة عالية من الدهون تلف الحمض النووي في الغدة الثديية مقارنة بالفئران قليلة الدسم التي تغذت. وجد أن المجموعة التي تتغذى على نسبة عالية من الدهون كانت أكثر عرضة بنسبة 16.5٪ للإصابة بأورام الثدي بنهاية فترة المراقبة.