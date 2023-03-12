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حبس "ديلر" 4 أيام لاتهامه بترويج كمية من الحشيش فى منطقة الصف

الأحد، 12 مارس 2023 10:23 ص
حبس "ديلر" 4 أيام لاتهامه بترويج كمية من الحشيش فى منطقة الصف محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس ديلر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج كمية من الحشيش المخدر فى منطقة الصف على عملائه، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من الحشيش المخدر في منطقة الصف، واعترف المتهم بالاتجار فى المضبوطات، وأرشد عن هوية عاطل وراء تمويله بالمواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى ترويج عاطل لمواد مخدرة بين المتعاطين في الصف.
 
عقب رصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وإحباط محاولة ترويجه كمية من مخدر الحيش، وضبط بحوزته مبلغ مالي اعترف أنه حصيلة ترويج المخدر، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

المخدرات

ديلر مخدرات

أمن الجيزة

النيابة العامة

مخدرات



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