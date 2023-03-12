اليوم السابع
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الأحد، 12 مارس 2023 10:17 م
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جرعة زائدة من المواد المخدرة تنهي حياة شاب في كرداسة

الأحد، 12 مارس 2023 10:09 م
جرعة زائدة من المواد المخدرة تنهي حياة شاب في كرداسة جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فقد شاب حياته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في كرداسة بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في كرداسة. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب، لا توجد به إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات أنه فارق الحياة، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مصرع عامل

تعاطي المخدرات

مركز كرداسة

امن الجيزة



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