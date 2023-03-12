جدل فى أستراليا بسبب "الحظر التدريجي" لتصدير الأغنام إلى الشرق الأوسط

وكالات

حالة من الجدل أثارتها، قضية الإلغاء التدريجي لتصدير الأغنام الحية إلى منطقة الشرق الأوسط في أستراليا، وسط توقعات أن يتم فرض الحظر النهائي في عام 2025.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن المضي قدما في تلك الخطة رهن بفوز حزب العمال بولاية جديدة، خاصة وأنه يخوض معارك قضائية مع اللوبي الزراعي الهائل في البلاد والمدعوم من زعيم المعارضة، بيتر دوتون، والذي وعد بإلغاء الحظر إذا فاز الائتلاف الليبرالي الوطني بالانتخابات المقبلة.

ويجادل المزارعون والمصدرون بأن حظر تصدير الأغنام الحية سوف يضر بمصالح حوالي 3 آلاف أسرة في ولاية غرب أستراليا، والذين يعتمدون على تجارة المواشي في معيشتهم.

ويرى المزارعون أن الحكومة تخضع لضغوط "جماعات يسارية متطرفة" كما يقول رئيس مجموعة الضغط الخاصة بتصدير المواشي، جون هاسل.