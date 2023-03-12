اليوم السابع
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تفاصيل مشروعات تفقدتها وزيرة التعاون الدولي خلال زيارة محافظة أسوان

الأحد، 12 مارس 2023 11:44 ص
تفاصيل مشروعات تفقدتها وزيرة التعاون الدولي خلال زيارة محافظة أسوان الدكتورة رانيا المشاط
كتب محمد أسعد

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تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولي الجهات الوطنية والوكالات الأممية المعنية، عددًا من البرامج المشروعات خلال زيارة محافظة أسوان أمس السبت، في إطار استكمال فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
 
وتنوعت البرامج التي تم تفقدها بين الأمن الغذائي وتعزيز المرونة المناخية للمجتمعات الريفية، وتحفيز جهود الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، إلى جانب تمكين المرأة والفتيات.
 
يتضمن الإنفوجراف التالي تفاصيل المشروعات التي تم تفقدها.
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التعاون الدولي

رانيا المشاط

التنمية الاقتصادية

رؤية مصر 2030



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