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تعطل أرجوحة يعلق 24 شخصا فى الهواء لأكثر من ساعة فى ألمانيا

الأحد، 12 مارس 2023 02:13 ص
تعطل أرجوحة يعلق 24 شخصا فى الهواء لأكثر من ساعة فى ألمانيا الشرطة الالمانية
كتب أحمد علوى

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قضى 24 شخصا في ألمانيا قرابة 75 دقيقة في الهواء بسبب عطل بأرجوحة دائرية.

واضطر الركاب الانتظار معلقين حتى جاءت قوة إنقاذ وتمكنت من إنزالهم بسلام من الأرجوحة بمعرض مدينة هاله في ويستفاليا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في جوترسلوه أن ركاب الأرجوحة تم إنزالهم على الأرض عن طريق سيارة مزوّدة بسلّم، مؤكدا أنهم تماسكوا معا بصورة جيدة.

وقال إن ركاب الأرجوحة لم يبد على وجوههم رعب أو ذعر كبير، مشيرا إلى عدم إصابة أي منهم بأذى خلال الحادث.

وكان القائم على تشغيل الأرجوحة أبلغ عن العطل الذي أصابها، مبينا أنها لم تعد تقبل أمر الهبوط من أعلى، لكنها ثابتة في مكانها.

ويجري فحص الأرجوحة الضخمة حاليا لمعرفة أسباب العطل.

 

 


المانيا

ارجوحة فى المانيا

الشرطة الالمانية

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