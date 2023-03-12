اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 03:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسماعيلية والعكس

الأحد، 12 مارس 2023 02:23 م
تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسماعيلية والعكس السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسماعيلية والعكس، بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، بتركيب عدد 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية، وذلك فى ظل توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل، بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور تجهيزها.
 
تشغيل قطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 
تشغيل قطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 
تشغيل قطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 
تشغيل قطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 
               
 

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات في رمضان



الموضوعات المتعلقة

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الأحد، 12 مارس 2023 09:19 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيل

الأحد، 12 مارس 2023 03:00 ص

السكة الحديد تعدل مواعيد عدة قطارات لتناسب شهر رمضان.. تفاصيل

السبت، 11 مارس 2023 01:15 م

تفاصيل جولات وفد "محلية النواب" بالأقصر.. متابعة السوق السياحى وطريق الكباش ولقاء أصحاب البازارات.. شملت سوق شرق السكة الحديد وموقف السيارات ومحطة معالجة مياه الصرف.. وجولة بمحور سمير فرج والمراكز التكنولوجية

السبت، 11 مارس 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة