تدشين مبادرة حملة إفطار صائم بقرية الروضة بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

دشن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حملة إفطار صائم التي تنفذها مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، بمركز شباب الروضة بقرية الروضة ببئر العبد، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

وأعلن المحافظ فى بيان صحفى أن حملة إفطار صائم تطلقها مؤسسة مصر الخير للعام الحادي عشر على التوالي، وتم تدشينها من مكان رمزي وهو قرية الروضة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكري السنوية ليوم الشهيد، لافتاً إلى أن الدولة استطاعت أن تحتوي الخسائر التي خلفها الحادث الإرهابي الذي شهدته القرية في نوفمبر 2017.

وأضاف المحافظ، أن مؤسسة مصر الخير تقدم خلال حملة إفطار صائم 3500 كرتونة للمستحقين من أبناء المحافظة، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك مواطن في شمال سيناء بدون وجبة إفطار أو سحور، سواء نتيجة المجهود الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير ومؤسسات المجتمع المدني او المجهود الذى تقوم به المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى إعلان رئيس الجمهورية زراعة 500 ألف فدان بشمال سيناء، حيث ستكون سيناء سلة غذاء مصر، فهي تشهد العديد من المقومات الطبيعية سواء ساحل البحر أو بحيرة البردويل، بالإضافة الي الثروات المعدنية.

قال المحافظ، أن تعاون مؤسسة مصر الخير مع المحافظة كان له أكبر الأثر علي قرية الروضة حيث أن المؤسسة كانت لها أياد بيضاء علي أهالي شهداء قرية الروضة، وساهمت في تنمية القرية، ومن أبرز إسهاماتها في القرية انشاء 100 منزل.

قال المهندس أحمد على الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تستكمل اليوم مسيرة العمل والإنجازات بمحافظه شمال سيناء، ومثلما قدمت مدير مكتبها العميد رضا كشهيد فداء لأرض سيناء، فإنها اليوم، وبحضور المحافظ تطلق حملة إفطار صائم بشمال سيناء، وتشارك أهالي الروضة احتفالهم بيوم الشهيد.

وأضاف على، إنه سعيد بفرحة أهالي قرية الروضة خلال مشاركتهم مؤسسة مصر الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين بحلول الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم كذلك بتقديم ألف وجبة مطهية ساخنة يوميا خلال شهر رمضان الكريم.

وقال محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة شمال سيناء، إن اليوم يشهد إطلاق حملة إفطار صائم بمحافظة شمال سيناء من خلال قرية الروضة، باعتبارها أصبحت القرية النموذجية بالمحافظة، لما شهدته من تنمية وأعمال خدمية بتعاون الجهات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني، مضيفًا إن مؤسسة مصر الخير ستقدم يوميا 1000 وجبة ساخنة خلال شهر رمضان، بإجمالي 30 ألف وجبة خلال الشهر الكريم، بجانب تقديم 1000 وجبة سحور يومياً بإجمالي 30 ألف وجبة يوميا خلال الشهر.

وأشار راجح، إلى أن المؤسسة خصصت 3500 كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على المستحقين بحلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن شمال سيناء ستشهد انطلاقة لتنفيذ مجموعة كبيرة من أنشطة مؤسسة مصر الخير بها خلال العام الجارى.

وعلي هامش تدشين الحملة شارك المحافظ في تعبئة كراتين رمضان، كما تخلل حفل التدشين فاعليات فنية لفرقة الانشاد الديني وفرقة العريش للفنون الشعبية، بجانب تكريم عدد من أسر شهداء قرية الروضة.

حضر تدشين المبادرة كلا من سالم العكش عضو مجلس الشيوخ وسليمان الزملوط ورمضان سرحان عضوي مجلس النواب ومحمد علي، سكرتير مدينة بئر العبد، علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، حمزة رضوان، مدير عام التربية والتعليم، محمد سالم، مدير عام القوي العاملة، المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، و محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، بشمال سيناء، بجانب الفنانة لقاء سويدان.