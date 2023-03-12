تدريب 818 شابا وفتاة بالقرى والنجوع ضمن مبادرة "أملك فى عملك" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر ، بفعاليات المرحلة الثانية من مبادرة ( أملك فى عملك ) والتى تهدف إلى تدريب ثلاثة آلاف شاب وفتاة من محافظة الأقصر ومراكزها المختلفة، وقرى حياة كريمة، بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وتحت إشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ومتابعة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

وتهدف المبادرة إلى تعريف الشباب وتوعيتهم بالعمل الريادي وتكوين الأفكار للمشروعات والتحول الرقمي والشمول المالي، حيث شهدت مراكز محافظة الأقصر تدريب عدد (818) شابا وفتاة خلال 5 أيام من مختلف القرى والمراكز، ورؤساء ومقرري ومنسقى وحدة السكان بكل مركز موزعين كالآتي :- (مركز وقرى الزينية مجموعة أولى 146 متدربا بمركز الزينية - مركز وقرى أرمنت مجموعة أولى 165 متدربا، ومجموعة ثانية 268 متدربا بقاعة جمعية الشبان المسلمين - مركز وقرى إسنا مجموعة أولى 204 متدربين بقاعة جمعية المحافظة على القرآن الكريم - مدينة الأقصر تم تدريب 35 متدرب بقاعة مكتبة مصر العامة).

وشارك في الفعاليات كلا من رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وفريق عمل وحدة السكان، وحضر شركاء المبادرة فاطمة بغدادي مدير مؤسسة المنارة والضحى- ومدربي المبادرة محمد كمال من مبادرة رواد النيل بنك مصر، وعرفة الرملي مدير المعاملات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات؛ والدكتور أحمد شاهين مدير حاضنة الاعمال بطيبة، ورجب محمد جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر فرع طيبة وفرع أرمنت وفرع اسنا، وأبو زيد محمد جهاز تنمية المشروعات، ومنسقى الجمعيات الأهلية لوحدة السكان بمراكز ارمنت واسنا والزينية، وأحمد مصطفى غبيش رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين وعلي الشاذلي من إدارة الشباب والرياضة بأرمنت.