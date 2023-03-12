تحضيرات مستمرة للقاء مرتقب بين البابا فرنسيس وبطريرك موسكو فى القدس

وكالات

أكد رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ومقره روسيا، ليونيد سيفاستيانوف، أن البابا فرنسيس يواصل الاستعداد للقاء البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا في القدس.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد ليونيد أن البابا فرنسيس أخبره أن الاستعدادات للقاء البطريرك كيريل في القدس مستمرة، وأنه يعتبر البطريرك شقيقه.

وقال ليونيد الذي يتواصل بانتظام مع البابا: "لقد كتب لي (البابا فرانسيس) مؤخرًا - قبل حوالي أسبوع - أنهم يحضرون لاجتماع في القدس، وقال إنه يعتبر البطريرك كيريل شقيقه، وأن لديهم تفاهمًا متبادلًا تامًا".

وكان البابا فرانسيس قد التقى والبطريرك كيريل لأول مرة في كوبا في فبراير 2016 ، في لقاء تاريخي يمثل أول لقاء وجهاً لوجه بين رؤساء الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ الانقسام 1054.

وكان من المقرر مبدئيًا عقد الاجتماع الثاني في 14 يونيو 2022 في القدس، لكن انتهى به الأمر إلى تأجيله "باتفاق متبادل" لتجنب الخلافات وسط الأزمة الأوكرانية.

قال متروبوليت فولوكولامسك أنتوني، رئيس دائرة العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، لوكالة سبوتنيك إن الفاتيكان قد علق التحضير لاجتماع جديد، يمكن أن يعقد في القدس في الربيع.