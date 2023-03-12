تجديد حبس عامل بتهمة قتل شاب بسبب معاكسة فتاة فى الزاوية الحمراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق ، بتهمة قتل شاب بسبب معاكسة فتاة أثناء سيرها فى الشارع.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول: أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر) (طرف ثان: أحد الأشخاص مصاب بكدمات متفرقة بالجسم) لقيام الطرف الثانى بمعاكسة شقيقة الطرف الأول، حال سيرها بالشارع محل البلاغ ، وقامت على إثرها بالتعدى عليه بالسب مما أثار حفيظته فقام بالتعدى عليها بالضرب ، فقامت باستدعاء شقيقها وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.