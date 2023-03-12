تجديد حبس عامل بتهمة قتل ابن عمه إثر خلافات بينهما فى المرج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة المرج، تجديد حبس عامل بتهمة قتل نجل عمه، 15 يوما على ذمة التحقيق، لخلافات بينهما فى المرج.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً.