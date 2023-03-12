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تجديد حبس المتهم بقتل شخص داخل شقته فى حلوان لسرقة 800 جنيه 15 يوما

الأحد، 12 مارس 2023 03:09 م
تجديد حبس المتهم بقتل شخص داخل شقته فى حلوان لسرقة 800 جنيه 15 يوما محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس المتهم بقتل شخص داخل شقته لسرقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف لغز العثور علىجثة شخص داخل شقة سكنية فى حلوان، وتبين أن القتل بدافع السرقة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص مصابا بالرأس بعد تعدى المتهم عليه لسرقة 800 جنيه، وتم التحفظ عليه، ويقوم رجال المباحث بالتحقيق معه، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 


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