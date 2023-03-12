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بنجر السكر نور الغيطان.. شاهد المحصول فى أرض الخير بالمنيا.. فيديو

الأحد، 12 مارس 2023 09:30 ص
بنجر السكر نور الغيطان.. شاهد المحصول فى أرض الخير بالمنيا.. فيديو محصول بنجر السكر بمحافظة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا من محصول بنجر السكر بمحافظة المنيا، الذى يتركز زراعته فى قرى جنوب وكذلك الشمال، خاصة أن زراعة قصب السكر تتركز فى مركز ملوى وديرمواس وأبوقرقاص. 

وتشهد محافظة المنيا توسع كبير فى زراعة محصول البنجر، والذى يعد من أهم المحاصيل الزراعية، والذى يساعد توفير فرص عمل خلال موسم الحصاد، وكذلك رفع الاحتياطى من السكر.  
 
 
وتشهد المحافظة تطور كبير واهتمام بزراعة بنجر السكر، وهذا ما شاهدناه فى منطقة غرب غرب المنيا والتى تزرع مساحة كبيرة من البنجر
وتصل  انتاجية البنجر من السكر إلى مايقرب 70 ألف طن ويستقبل مصنع السكر خلال موسم التوريد ما يزيد عن 600 ألف طن بنجر.
 
قال فريد على  أحد المزارعين، أن محافظة المنيا تشهد توسع كبير فى زراعة البنج وخاصة بعد زراعة منطقة غرب غرب المنيا والتى يصل انتاج الفدان فيها الى ضعف انتاجة فى الارض الاخرى،  ويزرع محصول البنجر فى قرى الجنوب والشمال وكذلك الظهير الصحراوى الغربى والذى يزرع بمساحات شاسعة نظرا لقدرة المحصول على تحمل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى جودة الأرض فى الصحراوى. 
 
وأضاف محمد محمود أحد المزارعين، أن محصول البنجر يحتاج رعاية خاصة أكثر من المحاصيل الأخرى سواء رى أو تسميد أو حشائش كما أن انتاجية المحصول تبدا من 25 طن ويساهم محصول البنجر  فى زيادة المخزون من السكر، وكذلك هناك مميزات عديدة منها فرص العمل حيث يتم زراعة البنحر فى أواخر شهر اكتوبر ويتم حصاده فى شهر أبريل ومايو. 
 
وأوضح أن زراعة البنجر تبدأ فى أواخر شهر سبتمر وموسم الحصاد يبدا فى شهر إبريل، ويعتمد المزارع فى محصول البنجر على رعاية الارض لانتاج محصول يتميز بنسبة سكر عالية. 
 
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 محصول بنجر السكر بمحافظة المنيا

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 محصول بنجر السكر بمحافظة المنيا

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محصول بنجر السكر بمحافظة المنيا

 


محصول البنجر

حصاد البنجر

محصول قصب السكر

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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