"بحوث المرأة" بإعلام القاهرة ينظم احتفالية تكريم الفتيات والأمهات الملهمات

كتب محمد صبحى

ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة الأحد 19 مارس الجارى، احتفالية تحت عنوان "في حب المرأة والأم المصرية"، وذلك داخل قاعة مؤتمرات الكلية من 10 : 12 صباحا، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبإشراف وتنظيم كل من الدكتورة ثريا أحمد البدوي مدير مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة الاء فوزي المدرس بقسم العلاقات العامة وعضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات المرأة.

ومن المقرر أن يتم تكريم نماذج الفتيات والأمهات المصريات من صاحبات القصص المُلهمة، حيث سبق عقد تلك الاحتفالية، طرح استمارة إلكترونية على الإنترنت، لترشيح الفتيات والأمهات من قبل طلاب ومتنسبي كلية الإعلام، وبالفعل عقب تلقي الترشيحات، تم اختيار النماذج صاحبات القصص الملهمة لتكريمهن، وتمثلت معايير الاختيار في تنوع القصص بين الأم المطلقة أو التي توفى زوجها في سن صغير ومن ثم قامت بتربية أبنائها حتى وصولهم لدرجات علمية مرموقة، وكذلك تم اختيار نماذج للزوجات الداعمات لأزواجهن ما بين أم اهتمت برعاية زوجها المريض وأم اهتمت بدعم زوجها لإكمال تعليمه العالي، وكذلك كان هناك نموذج الابنة البارة التي توفي والدها في سن صغيرة وهي ترعى أخواتها وأسرتها وتشارك في تحمل أعباء الأسرة.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية أيضا ضمن فعالياتها تكريم عدد من الأمهات من أسرة الكلية منهم نموذج لعضوات هيئة التدريس، والموظفات، والعاملات، تكريما لعطائهن للأسرة وكلية الإعلام والوطن.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة بإن الاحتفالية التي ينظمها مركز بحوث ودراسات المرأة ، وتأتي إيمانا وتأكيدا على دور المرأة ومشاركة من كلية الإعلام في تنظيم احتفالية تتوافق مع احتفالية يوم المرأة العالمي، والذي يحتفل به العالم، وكذلك احتفالا بيوم الأم المصرية خلال شهر مارس، وتحت رعاية ا.د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الذي يولي رعاية حثيثة لكافة الفعاليات التي تنظمها كلية الإعلام في إطار مركز بحوث ودراسات المرأة، منوهة إلى أن التوجه الذي يحرص عليه مركز بحوث ودراسات المرأة بإقامة تلك الاحتفالية يتوافق مع نهج الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يثمن دور المرأة المصرية ويدعو دائما إلى ضرورة الاحتفاء بها.

بدورها، قالت الدكتورة ثريا أحمد البدوي مدير مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة بأن الاحتفالية المنتظر عقدها تأتي في إطار اهتمام المركز بتكريم نماذج المرأة المصرية، من صاحبات القصص الملهمة، وتأكيدا على دور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع بجانب الرجل، وذلك في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبني الدولة الجديدة لكافة معايير إشراك المرأة المصرية في المجتمع، والاعتراف بدورها وتكريمها في مختلف المجالات وفقا لدورها المجتمعي.