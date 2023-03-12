اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم العالمى للمياه.. فريق التوعية المائية بالقرى يشارك فى حملة كل نقطة بتفرق

الأحد، 12 مارس 2023 01:27 م
اليوم العالمى للمياه.. فريق التوعية المائية بالقرى يشارك فى حملة كل نقطة بتفرق جانب من حملة "كل نقطة بتفرق"
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والرى فى حملة التوعية "كل نقطة بتفرق" التى نظمتها شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة، وقد تضمنت العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات البيئية مثل ندوات التوعية المائية والبيئية وورش الرسم ومسابقات الدورى فى مراكز الشباب لطلبة المدارس الإعدادية والابتدائية بمركز شباب قرية الحسانين بمحافظة الجيزة.

تناولت الندوات التوعية مشكلة محدودية الموارد المائية، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.

كما تم التعريف بالموقف المائي فى مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه ، و التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر .

كما تمت التوعية الطلاب بعدد من السلوكيات السلبية تجاه المياه ودعوتهم لتبني السلوكيات الإيجابية لترشيد المياه والحفاظ عليه.

و تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‏‎كما تم  التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.

وزارة الرى

اليوم العالمى للمياه

المياه

مياه الشرب



الموضوعات المتعلقة

مسئول بوزارة الرى: أبحاث جديدة نجحت فى استخراج الغاز من ورد النيل

الأحد، 12 مارس 2023 12:32 م

وزير الرى: التغيرات المناخية تتطلب سياسات فعالة وإدارة رشيدة للموارد المائية

الأحد، 12 مارس 2023 12:31 م

تعرف على أعمال حماية الشواطئ بإمضاء وزارة الرى فى كفر الشيخ

الأحد، 12 مارس 2023 03:00 ص

وزير الرى يتفقد مناسيب محطة مياه الشرب بالسويس

الجمعة، 10 مارس 2023 05:24 م

وزير الرى يشارك باحتفالية توقيع اتفاقية تمويل مشروع "الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة"

الجمعة، 10 مارس 2023 11:11 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة