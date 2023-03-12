اليوم السابع: تقرير للمركز الإعلامى للوزراء يرصد «أين كنا وكيف أصبحنا»

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تقرير للمركز الإعلامى للوزراء يرصد «أين كنا وكيف أصبحنا».. سياسات التشغيل والتنمية.. أداة الجمهورية الجديدة فى مواجهة البطالة.. السياسات الناجحة فى التشغيل والتنمية تهبط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها.. الحكومة تعلن طرح أربع شركات كبرى من خلال بنوك استثمار دولية.. بدء إجراءات طرح شركتى «وطنية» و«صافى»

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تقرير للمركز الإعلامى للوزراء يرصد «أين كنا وكيف أصبحنا».. سياسات التشغيل والتنمية.. أداة الجمهورية الجديدة فى مواجهة البطالة.. السياسات الناجحة فى التشغيل والتنمية تهبط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها.. تقارير دولية ترصد نتائج جهود الدولة المصرية والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.. والبنك الدولى يتوقع أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7 %بحلول 2023/2024



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