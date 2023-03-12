الملك تشارلز يتلقى حصانا هدية من شرطة الخيالة الكندية

كتبت ريهام عبد الله

تلقى الملك تشارلز حصانًا جديدًا من قبل شرطة الخيالة الكندية الملكية كهدية، بعد شهور منذ أن ورث خيول السباق من والدته الراحلة الملكة إليزابيث.

وقال القصر فى بيان إن نوبل، وهى فرس سوداء تبلغ من العمر سبع سنوات، ستستقر فى الحياة فى رويال ميوز فى وندسور، وشاركت الفرسة الصغيرة فى 90 عرضًا عامًا فى 50 موقعًا مختلفًا فى كندا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

صورة للملك تشارلز يقف بجانب الخيل



الملك تشارلز مع الحصان

وأظهرت صورة جديدة الملك تشارلز وهو يقف بجانب الخيل، و التى ترتدى معطفًا أسود.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الملك تشارلز "سعيد" بلقاء نوبل فى رويال ميوز فى وقت سابق من هذا الأسبوع، تتبع هذه الخطوة تقليدًا طويلًا يتمثل فى إهداء الخيول للعائلة المالكة.

علاقة طويلة بين العائلة المالكة البريطانية والخيالة الكندية

تعود العلاقة بين أفراد العائلة المالكة وقوة الخيالة الملكية، عام 1904 عندما منح الملك إدوارد السابع لقب ملكى لشرطة الخيالة الشمالية الغربية، مما جعلها شرطة الخيالة الملكية الشمالية الغربية.

وكانت الخيالة الكندية، قد أهدت ثمانية خيول إلى الملكة اليزابيث الراحلة، والدة تشارلز طوال فترة حكمها.

ومن جهة أخرى، منح الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة الجمعة الماضية شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبره، وهو لقب والده الراحل الأمير فيليب.

وأفاد قصر باكنجهام - فى بيان نقلته قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها - بأن الأمير إدوارد سيحصل على اللقب اعتبارا من اليوم وهو عيد ميلاده التاسع والخمسين.

وأشارت القناة إلى أنه عقب وفاة الأمير فيليب عام 2021، تولى الأمير إدوارد العديد من مسئولياته.