اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الملك تشارلز يتلقى حصانا هدية من شرطة الخيالة الكندية

الأحد، 12 مارس 2023 05:05 م
الملك تشارلز يتلقى حصانا هدية من شرطة الخيالة الكندية الملك تشارلز مع الحصان
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الملك تشارلز حصانًا جديدًا من قبل شرطة الخيالة الكندية الملكية كهدية، بعد شهور منذ أن ورث خيول السباق من والدته الراحلة الملكة إليزابيث.

وقال القصر فى بيان إن نوبل، وهى فرس سوداء تبلغ من العمر سبع سنوات، ستستقر فى الحياة فى رويال ميوز فى وندسور، وشاركت الفرسة الصغيرة فى 90 عرضًا عامًا فى 50 موقعًا مختلفًا فى كندا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

صورة للملك تشارلز يقف بجانب الخيل

الملك تشارلز مع الحصان
الملك تشارلز مع الحصان

 

وأظهرت صورة جديدة الملك  تشارلز وهو يقف بجانب الخيل، و التى ترتدى معطفًا أسود.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الملك تشارلز "سعيد" بلقاء نوبل فى رويال ميوز فى وقت سابق من هذا الأسبوع، تتبع هذه الخطوة تقليدًا طويلًا يتمثل فى إهداء الخيول للعائلة المالكة.

علاقة طويلة بين العائلة المالكة البريطانية والخيالة الكندية

تعود العلاقة بين أفراد العائلة المالكة وقوة الخيالة الملكية، عام 1904 عندما منح الملك إدوارد السابع لقب ملكى لشرطة الخيالة الشمالية الغربية، مما جعلها شرطة الخيالة الملكية الشمالية الغربية.

وكانت الخيالة الكندية، قد أهدت ثمانية خيول إلى الملكة اليزابيث الراحلة، والدة تشارلز طوال فترة حكمها.

ومن جهة أخرى، منح الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة الجمعة الماضية شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبره، وهو لقب والده الراحل الأمير فيليب.

وأفاد قصر باكنجهام - فى بيان نقلته قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها - بأن الأمير إدوارد سيحصل على اللقب اعتبارا من اليوم وهو عيد ميلاده التاسع والخمسين.

وأشارت القناة إلى أنه عقب وفاة الأمير فيليب عام 2021، تولى الأمير إدوارد العديد من مسئولياته.

 

 


خيل

هدية

الملك تشارلز

اهداء خيل للملك تشارلز



الموضوعات المتعلقة

ديلى ميل: لم توجه دعوة لأبناء هارى وميجان لحضور حفل تتويج الملك تشارلز

الأحد، 12 مارس 2023 01:39 م

الملك تشارلز يمنح شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبره

الجمعة، 10 مارس 2023 10:23 م

ديلى ميل: الملك تشارلز يضيف لمساته على قلعة وندسور

الثلاثاء، 07 مارس 2023 02:01 م

دوقة يورك تكشف عدم تلقيها دعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:20 ص

متحدث باسم هاري: دوق ساسكس وزوجته تلقيا دعوة لحضور تتويج الملك تشارلز

الإثنين، 06 مارس 2023 07:00 ص

ديلى ميل: الملك تشارلز يدعو الأمير هارى وميجان ماركل لحضور حفل التتويج

الأحد، 05 مارس 2023 02:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة