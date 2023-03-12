اليوم السابع
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الملك تشارلز يبدأ تدريبات مكثفة استعدادا ليوم التنصيب لتجنب الأخطاء

الأحد، 12 مارس 2023 03:17 م
الملك تشارلز يبدأ تدريبات مكثفة استعدادا ليوم التنصيب لتجنب الأخطاء الملك تشارلز وزوجته
وكالات

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تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق فى قصر باكنجهام الملكى، استعدادا لتنصيب الملك تشارلز وزوجته كاميلا، والمقرر خلال الأسابيع المقبلة.

وخشية الوقوع فى أخطاء محرجة خلال حفل التنصيب المرتقب، فمن المقرر انطلاق تدريبات هذا الأسبوع للملك والملكة، حتى يتسنى لهم معرفة المراسم التي سيقومون بها خلال هذا اليوم.

تتويج إليزابيث
تتويج إليزابيث

 

وقال مصدر مطلع، إنها مهمة كبيرة يقوم بها العمال في الوقت الحالي، وستكون نسخة طبق الأصل من المسرح المرتفع أو "المسرح" الذي سيتم إنشاؤه في كنيسة وستمنيستر آبي عند تتويج الملك والملكة في 6 مايو المقبل.

ومع اقتراب موعد التتويج، سيقوم المهندسون ببناء مسرح بنفس النسب داخل كنيسة وستمنستر.

تنصيب إليزابيث
تنصيب إليزابيث

 

تم تصميم المنصة المرتفعة - المشابهة لتلك التي استخدمتها الملكة الراحلة في يونيو 1953 بحيث يمكن لمن هم داخل الدير رؤية الاحتفال.

هناك الكثير من الخطوات والكثير من الأفراد الذين سيشاركون في هذه المراسم، فقد اختارت الملكة أحفادها ليكونوا مساعدين لها، وسيختار الملك من جانبه أربعة شباب ليكونوا مساعدين له أيضا.

هذه المراسم هي جزء من عملية سرية يطلق عليها جولدن أورب، وهي مصممة لضمان عدم وقوع حوادث مؤسفة خلال اليوم.

وأقسم رجال الدين وموظفو القصر والمسؤولون الحكوميون جميعًا على السرية.

 
 

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تنصيب الملك تشارلز

اليوم السابع بلس



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