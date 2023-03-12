المرور تحرر 67 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (67270) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (302) مخالفة السير بدون تراخيص.

ونجحت الجهود في تحرير (11980) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(8) دراجات نارية مخالفة، و(27) مخالفة موقف عشوائى، و(14) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.