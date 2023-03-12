اليوم السابع
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الكنيسة تبدأ الأسبوع الرابع من الصوم الكبير

الأحد، 12 مارس 2023 12:07 م
الكنيسة تبدأ الأسبوع الرابع من الصوم الكبير الأسبوع الرابع من الصوم الكبير
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد صوم الأسبوع الرابع من الصوم الكبير، حيث يسمى اليوم بأحد "الابن الضال". 
 
 
 
وتدور فصول اليوم، حول "قبول التوبة، فإنجيل عشية يحذر من الكلام الرديء الذي يتكلم به الإنسان فينجسه وهذا ضد التوبة، وإنجيل باكر  يتحدث عن أصحاب الساعة الحادية عشرة المقبولين، وإنجيل القداس عن قبول الأب لابنه التائب، ويقول البولس: في يوم مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول هوذا الآن يوم خلاص. 
 
 
 
ويوصي الكاثوليكون بضرورة ضبط اللسان كأمر ضروري للتوبة، أما الإبركسيس فيوصي بالتمسك بالحق مع عدم إثارة الآخرين.
 
 
 
وأما إنجيل المساء فيتكلم عن التوبة والطاعة التي تجعل العشارين والزناة وارثين لملكوت الله.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

الصوم الكبير

عيد القيامه

انجيل القداس



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