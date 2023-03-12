القومى للحوكمة يطلق أولى لقاءاته التعريفية لمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية"

كتبت أسماء أمين

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن إطلاق سلسلة من اللقاءات التعريفية بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بهدف تحويل أهداف التنمية المستدامة الأممية بطريقة مبسطة إلى 17 قصة قصيرة للأطفال من سن 8-12 عامًا.

وحضر اللقاء التعريفي الأول الدكتورة حنان رزق، مدير مركز "تنمية" الأفريقي بالمعهد، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، مؤلفة القصص، وبمشاركة عدد من أطفال مبادرة "ابني أديبًا" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف تحويل الأطفال لكوادر مؤثرة وملهمة في مجتمعاتهم المختلفة، عن طريق تنمية مواهبهم الفنية وتدريبهم على الكتابة الأدبية.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي ل لمعهد القومي للحوكمة والتنمية المسنتدامة أن مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها والقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر الوعى بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن جانبها قالت الدكتورة حنان رزق إن كل قصة مصحوبة بخطة عمل مبسطة على هيئة مجموعة أنشطة عملية تجسد القيم والمبادئ الإيجابية فى شكل قدوة يقدمها بطلى القصص " صلاح وأمنية" لتصل للأطفال بشكل غير مباشر من خلال المواقف الحياتية الهادفة، والتى تناسب المجتمع المصري وتراعي عاداته وسلوكياته، وتغرس فى أطفالنا حب العطاء والتعاون والالتزام والرغبة فى التطوير والحفاظ على البيئة، مما لها من أثر كبير على تنمية مجتمعنا بما يُلبي احتياجاتنا في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها.