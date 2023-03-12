الفلبين تنشر أفرادا من الجيش بمقاطعة فى وسط البلاد عقب اغتيال حاكمها الإقليمى

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، اليوم الأحد، أنه نشر الجنود يهدف لتعزيز عمليات إنفاذ القانون المشتركة مع الشرطة الوطنية الفلبينية في المقاطعة، مشيرة إلى أنه في أعقاب انتشار الجنود، أنشئت العديد من نقاط التفتيش في المقاطعة للمساعدة من أجل القبض على الجناة.

من جهته.. صرح قائد قوات الجيش الفلبيني في جزر فيساياس الليفتنانت جنرال بيندكيت أريفالو، بأن الجنود سيعملون عن كثب مع الشرطة الوطنية الفلبينية للمساعدة في القبض على منفذي عملية الاغتيال الذين ما زالوا طلقاء.

وأوضح أريفالو، أن عملية نشر الجنود تهدف إلى تخفيف التوتر في المقاطعة ليتشجع الشهود على الخروج والإدلاء بإفادتهم بما في ذلك شهود حوادث القتل السابقة التي لم يتم حلها.

وكانت السلطات الفلبينية، ألقت القبض على 5 أشخاص من المسلحين المشتبه بهم في حادث اغتيال الحاكم الإقليمي رويل ديجامو حيث قتل أحد المسلحين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية.

وكان ديجامو يلتقي بالقرويين الفقراء الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدة الطبية وغيرها من المساعدات عندما تسلل المسلحون بهدوء إلى مجمعه السكني في بلدة "بامبلونا" وفتحوا النار عليه؛ ما أدى إلى مصرعه و8 أشخاص آخرين فضلا عن إصابة 17 شخصا آخرين بجروح.