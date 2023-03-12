العراق يعلن سقوط 22 عنصرًا من داعش بينهم قياديون فى الأنبار

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق عبد الوهاب الساعدى، الأحد، أن قوات الأمن قتلت 22 عنصرًا من تنظيم داعش، بينهم قياديون فى عملية أمنية فى محافظة الأنبار بغرب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الساعدى القول، خلال مؤتمر صحفى، أن غالبية القتلى كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، مشيرًا إلى أن المنطقة التى كانوا يتواجدون بها "معقدة ويصعب الوصول إليها".
وأوضح الساعدى أن العملية كانت "سرية للغاية" واشترك فيها جهازا مكافحة الإرهاب والمخابرات.
العراق يعلن سقوط 22 عنصرًا من داعش بينهم قياديون فى الأنبارالأحد، 12 مارس 2023 02:57 م
القوات العراقية
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أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق عبد الوهاب الساعدى، الأحد، أن قوات الأمن قتلت 22 عنصرًا من تنظيم داعش، بينهم قياديون فى عملية أمنية فى محافظة الأنبار بغرب البلاد.
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