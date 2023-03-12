وأكد الملك عبدالله الثاني حرص الأردن على توطيد العلاقات وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع الصين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.