وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في رسالة التهنئة إن إندونيسيا والصين شريكان استراتيجيان، داعيا إلى زيادة تعزيز التعاون وازدهار البلدين، من أجل مواصلة الإسهام في السلام والاستقرار الإقليميين.

وفي إشارة إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ 45 لتوقيع معاهدة السلام والصداقة اليابانية الصينية، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه يود الحفاظ على التواصل مع شي وتعزيز بناء علاقات بناءة ومستقرة بين اليابان والصين.

بينما أكد رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج أنه مع دخول الصين مرحلة جديدة من التنمية، فإنه واثق من أن شي سيواصل قيادة الصين نحو التنمية والازدهار المستدامين.

وقال إنه يتطلع إلى العمل مع شي للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، بحسب الصفحة الرسمية لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس شي، "حققت الصين والأمة الصينية العظيمة إنجازات عظيمة في تنمية القضايا الإنسانية".

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في رسالته أنه يؤمن إيمانا راسخا بأنه في ظل قيادة شي القوية، ستحقق الصين في النهاية هدفها المئوي الثاني.

بدوره، قال الرئيس القرغيزي صدير جاباروف إنه يعتقد أنه في ظل القيادة البارزة للحزب الشيوعي الصيني مع وجود شي في جوهرها، فإن الشعب الصيني ملزم بإدراك المخطط الكبير لبناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي وتعزيز التجديد العظيم للأمة الصينية على كل الجبهات من خلال طريق صيني للتحديث.

وفي رسالته، قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بيرموديز إن إعادة انتخاب شي تعكس ثقة الشعب الصيني في إسهاماته القيمة لقضية الاشتراكية.

وأضاف أن كوبا تحظى بشرف كبير لصداقتها الوثيقة مع شي والشعب الصيني والحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية.

من جانبه، قال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف إن الصين حققت تنمية غير مسبوقة تحت قيادة شي.

وأضاف ميرزيوييف إن مكانة الصين الدولية تحسنت بشكل كبير، وأصبحت دولة قوية بشكل شامل، مؤكدا أن إعادة انتخاب شي رئيسا للصين يعد حدثا كبيرا في تاريخ الصين.