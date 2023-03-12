الضرائب: التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل دون الحاجة لختم

كتب - أحمد يعقوب

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023، فإن مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الإلكترونى حتى 30 أبريل 2023، لافتًا إلى أن «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب، وأن الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى اهتمام وزير المالية وتوجيهاته بتكثيف جهود التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولجميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية حتى يتمكنوا من التسجيل بمنظومة الفاتورة واستيعاب إجراءاتها بكل سهولة ويسر.

أوضح " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب تقوم بتقديم الدعم الفنى المجانى للانضمام لمنظومة الفاورة الإلكترونية من خلال حملات السيارات المتنقلة التى تقوم بالتواجد يومان أسبوعيًا بمختلف محافظات الجمهورية، ويتم الإعلان عن أماكن تواجد هذه السيارات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعى، مؤكداً أن هذه السيارات مزودة بعاملين مدربين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك مزودة بعاملين من الدعم الفنى بفروع الحاسب الآلى، هذا بالإضافة إلى مراكز الدعم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتقديم الدعم الفنى اللازم لممولى المصلحة لتيسير انضمامهم للمنظومة بالأماكن الآتية، قاعة الخزانة بلاظوغلى، و مركز كبار الممولين بالحى العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الادارى لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية .