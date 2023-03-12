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الصحة تكشف الأمراض المعدية فى فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية

الأحد، 12 مارس 2023 09:56 ص
الصحة تكشف الأمراض المعدية فى فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تستهدف الكشف عن الأمراض المعدية مثل فيروس الالتهاب الكبدى سى وفيروس الالتهاب الكبد بى وفيروس نقص المناعة البشري

قالت وزارة الصحة والسكان أنه فى حالة فقد الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج يمكن التوجه لأقرب وحدة من وحدات فحص المبادرة لإعادة طباعة الشهادة ودفع مبلغ 40 جنيها فقط.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "تكاليف الفحص الطبى والتحاليل 230 جنيها وتتحمل الدولة الفرق، حيث أن متوسط تكلفة التحليل من 450 إلى 500 جنيه للفرد الواحد".

وأضاف عبد الغفار أنه تم إجراء الفحص الطبى لـ9 آلاف شاب وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج" خلال أول 4 أيام من انطلاقها الأحد الماضى، ونوه إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبى، واستخراج الشهادة الصحية والتى تعد سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

 


الصحة

المقبلين على الزواج

الامراض المعدية

شهادة فحص المقبلين على الزواج



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