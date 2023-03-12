السيطرة على حريق بشقة تستخدم مخزن خردوات فى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بشقه بالطابق الخامس بعقار مكون خمسة طوابق تستغل كمخزن خردوات بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ولا توجد خسائر بالأرواح تمت عملية التبريد وتحرير المحضر اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة دائرة القسم وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتمت عملية التبريد لمكان الحريق وتم الحد من انتشاره.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث قسم أول سوهاج وضباط وحدة مباحث القسم بنشوب حريق بشقة دائرة قسم أول سوهاج حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الخامس بعقار مكون من خمس طوابق تستغل كمخزن خردوات " ملك المدعو رشاد ع ى ب 44 سنة صاحب محل خردوات ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج وتم الدفع بــــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المخزن أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى من توصيلات عشوائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيق.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة تمكنت من السيطرة على حريق نشب بحوشين بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج وتم إخماده دون حدوث إصابات بشرية وإنحسرت التلفيات إحتراق كمية من البوص ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بنشوب حريق بحوش بناحية الجلاوية دائرة مركز ساقلته حيث تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك المدعو عزت ل م ا 49 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وإمتد لحوش مجاور ملك المدعو ثروت ز ق ج 54 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالكى الحوشين بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية وأضافا باحتراق كمية من العروق الخشبية والبوص تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.