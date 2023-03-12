الداخلية تضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم والدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريتى أمن "الفيوم – الدقهلية" عدة مأموريات استهدفت متجرى وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على ورش تصنيع الألعاب النارية أسفرت جهودها عن ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الفيوم) حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" وبحوزتهما ( 500000 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – 400 فتيل إشعال – 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وأنهما كانا فى سبيلهما لترويج المضبوطات على عملائهما بمحافظة الفيوم مستخدمان السيارة المضبوطة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، كما أضافا بتحصلهما على المضبوطات من (شخصان آخران) وبإستهداف مسكنهما تبين عدم تواجدهما وأسفر التفتيش عن ضبط ( 2500 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية) .

وتم استهداف وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية ، وبحوزته (عدد 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 22785 قطعة ألعاب نارية) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.