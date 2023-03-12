الداخلية تداهم مصانع غير مرخصة في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة حملة مُكبرة إستهدفت المصانع والمخازن العشوائية بدون ترخيص بنطاق مديريتى أمن "القاهرة – البحيرة.

أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة والأسمدة الزراعية عن ضبط (3 مصانع – 2 محل بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (112 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة - 28 طن منتج نهائى أعلاف حيوانية وداجنة - 60 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية - 30 طن مواد خام لأعلاف حيوانية وداجنة ) مجهولة المصدر وبدون بيانات مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول .

وفى مجال حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية" تم ضبط (مصنع – 2 مخزن) بمضبوطات بلغت (2,145 طن مواد غذائية – 5,95 طن لحوم ودواجن – 500 كيلو جرام نباتات عطرية جافة مخلفات تصنيع الزيوت العطرية) جميعها مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات معدة للتداول .

وفى مجال حماية الطب البيطرى تم ضبط (محل – ثلاجة – مجزر "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (5,19 طن دواجن) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم وجود ترخيص وعدم توافر الإشتراطات الصحية للعاملين وعدم وجود علامة تجارية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.