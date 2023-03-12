اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 05:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تعلن طرح 4 شركات كبرى من خلال بنوك استثمار دولية

الأحد، 12 مارس 2023 04:31 م
الحكومة تعلن طرح 4 شركات كبرى من خلال بنوك استثمار دولية مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
 
وتم التوافق من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح أربع شركات  كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.
 
 

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء

برنامج الطروحات الحكومية

بنوك استثمار دولية

طرح شركات البورصة

صافي ووطنية

طرح شركة صافي

مجلس الوزراء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة