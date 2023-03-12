الجامعة العربية تختتم دورات تدريبية بمجال الغذاء والمشروعات الصغيرة بالسودان

بيشوى رمزى

اختتم الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية اليوم الأحد 4 دورات تدريبية بجمهورية السودان- ريف أم درمان – والتى نفذت لمدة شهر فى مجالى الأمن الغذائى والمشروعات الصغيرة لصالح 120 متدربة سودانية منهم 20 من ذوى الإعاقة، وذلك بالتعاون مع منظمة حواء للمجتمع المدنى بالخرطوم.

شارك فى حفل الاختتام الوزير مفوض شيرين عادل امام، مدير ادارة العمليات بالصندوق، نيابة عن السفير محند صالح لعجوزى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والتى ألقت كلمة رحبت من خلالها بالحضور، وتمنت التوفيق للمتدربات، مؤكده على اهتمام جامعة الدول العربية وعلى رأسها الأمين العام أحمد أبو الغيط باستمرار تقديم الدعم الفنى بهدف تمكين المرأة الريفية السودانية، مع وعد بتجديد تنفيذ تلك الدورات فى السنوات القادمة.

كما قامت بسرد للأنشطة التى ينفذها الصندوق فى إفريقيا ثم شاركت فى توزيع الشهادات على المتدربات.

حضر حفل الاختتام كل من السفير رشاد فراج الطيب، مدير ادارة جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية السودانية، ومحاسن عبد الغنى، مدير التكتلات الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى والتمويل بوزارة المالية، وعبله مهدى، رئيس منظمة حواء، ولفيف من المسئولين الحكوميين من جمهورية السودان الذين ألقوا كلمات عبروا من خلالها عن الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية والصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية على كل الجهود المبذولة فنيًا وماليًا ولوجستيًا فى إقامة هذا النشاط لدعم وتمكين المرأة الإفريقية بصفة عامة والمرأة الريفية بجمهورية السودان بصفة خاصة.

وأكد الحضور على الرغبة فى استمرار التعاون البناء بين الصندوق والمنظمة مشيدين بالدور الرائد الذى يقوم به فى تنفيذ العديد من البرامج التنموية على مستوى ولايات السودان وشكروا جامعة الدول العربية وأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط على الجهد المبذول من خلال الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية منذ عام 2010 وحتى اليوم.

هذا ويستمر البرنامج العملى بمشروع الأمن الغذائى لفترة ثلاثة شهور لحين مرحلة الإنتاج.